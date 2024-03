¿Cuál fue la reacción de Nataly Umaña después de la ruptura en vivo?

Algunos de sus compañeros del reality, como las creadoras de contenido Karen Sevillano y ‘La Segura’, también han criticado la relación que surgió entre Umaña y Melfi, lo que desató en un par de ocasiones tensas discusiones dentro de la casa.

Este domingo 10 de marzo Alejandro Estrada ingresó a la casa cuando todos los participantes estaban ‘congelados’, una dinámica en la que los famosos no pueden moverse ni decir nada mientras reciben visitas. El actor aprovechó el momento para oficializar la separación con Nataly Umaña.

“No sabes lo que viene pasando, has dicho que lo nuestro ya no tiene nada, está perfecto. Me vengo a hacer a un lado de tu vida, es una decisión tomada y un ciclo terminado. Retiro todas mis promesas”, le dijo el actor a Nataly Umaña, quien no pudo contener las lágrimas.