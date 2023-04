‘Gasolina’, el lengendario éxito de Daddy Yankee que vuelve a hacer historia

Además de 'Gasolina', la biblioteca estadounidense agregó 24 canciones, entre las que se destacan 'Imagine' de John Lennon (1971), 'Stairway to Heaven' de Led Zeppelin (1971), 'Like a Virgin' de Madonna (1984), el tema de ' Super Mario Bros ' (1985) y 'All I Want for Christmas is You' de Mariah Carey (1994).

A través de una publicación en su cuenta de instagram, Daddy Yankee compartió con sus seguidores su orgullo, y su mensaje se remonta a sus inicios y a cómo, gracias a su tenacidad, ha logrado mantenerse vigente después de más de 30 años de carrera artística.