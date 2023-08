Hermano del Sayayín mantiene su legado en ‘Yo me llamo’

La canción escogida para su audición fue ‘La suegra voladora’, conocida popularmente cómo ‘La nubecita’, con la cual logró obtener la aprobación de Amparo Grisales y Pipe Bueno, y la negativa del maestro César Escola.

“Dios me regaló este talento y lo voy a explotar, esto del canto es algo que llevo en la sangre. Muchas de mis amistades me decían que luchara por mi sueño de ser cantante, que viajara a Colombia, el país donde ya había triunfado mi hermano y tuvo muchos seguidores que de seguro me respaldarían, pero yo sentía miedo. Finalmente no soporté más la crisis económica que vive Venezuela, decidí venirme a luchar por lo mío y aquí estoy enfocado en el canto”, contó.

Sus vecinos del barrio El Pozón, en Cartagena, al evidenciar su parecido físico con el fallecido cantante y también su talento para el canto, le extendieron la mano a Luis Eduardo y a través de llamadas a distintas emisoras consiguieron el contacto de José Quessep, quien fue productor, compositor y director artístico de ‘El Sayayín’. En medio de la pandemia José acudió al llamado de los moradores de este popular barrio cartagenero para palpar de primera mano el talento de este joven.

“Apenas llegué y lo vi vendiendo peto me impactó, yo sentí que estaba alucinando. Me le acerqué y me dijo que muchos le habían recomendado hablar conmigo para grabar un disco, yo no lo dejé que terminara de hablar, era tanto su parecido en la voz que le dije ‘vamos para el estudio a grabar Paola’. Eso lo subí a las redes y la gente enloqueció. Sin embargo, algunos criticaron que debía salir con una propuesta original, así que durante siete meses estuvimos trabajando en una propuesta impactante”, contó Quessep, a quien ‘El Saya’ popularizó en sus canciones como el hombre ‘del bate de aluminio’.

Posteriormente grabaron el sencillo ‘Eso va’ inspirado en el popular grito de batalla de El Sayayín.

Cabe anotar que una hija de la maestra Petrona Martínez también obtuvo su tiquete, por lo que este año un familiar de una Estrella costeña podría salir triunfador.