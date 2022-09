Paula Estrada reveló detalles de su “dura” relación con Mario Duarte

Sin embargo, “yo en ese momento no estaba bien conmigo misma, porque para uno permitirse estar en una relación en la que no le estén dando el amor que uno quiere, pues es porque uno está también mal consigo mismo”. “Fue la más dura que he tenido”.

Pero no todo fue negativo, pues lo considera un “amor maestro”. “Si hay algunas chicas que están por ahí oyendo, es eso que uno está empezando la carrera, ve a alguien que admira y uno ahí, pegado. Pero me enseñó muchísimas cosas, porque esos son amores maestros, y uno aprende mucho y coge mucho nivel”, mencionó.

Tras lo vivido, confiesa que nunca tuvieron sentimientos negativos hacia el otro, que de hecho hasta el día de hoy guardan una buena relación y que incluso se apoyan en sus proyectos personales.

Duarte la acompañó a una de sus obras de teatro más recientes, admirándola desde la audiencia.

Ahora, cada uno sigue su vida y hasta comparten con nuevas personas en lo romántico.