Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’, reveló que tiene cáncer de seno

Lilley manifestó a través de un video en Instagram que se realizó los exámenes pertinentes para iniciar un tratamiento médico.

“Mi despertar de hoy es mi historia, mi historia de estos últimos meses. Hace dos meses me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, rápidamente tomé todos los exámenes, cita con la cirujana. Me hicieron mastectomía doble y ahora me falta la cita con la oncóloga”, manifestó la actriz.