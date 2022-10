"Yo solía cortarme mis brazos": Kimberly Reyes sobre su adolescencia

"Nadie sabe que detrás de la pantalla, existen muchas batallas que no solo yo sino que todos libramos. Te digo, revisa las personas que tienes a tu alrededor, ámate y libérate de esas creencias que no te dejan seguir. Si hoy estás triste te digo que la vida nos ha golpeado, pero Dios no nos abandona ni nos da batallas que no podamos librar", agregó la también presentadora.

Como mensaje final, Reyes quiso brindar a todos sus seguidores palabras de apoyo sobre un tema que ella misma vivió y que, de acuerdo con sus palabras, cualquier persona puede vivir. Hizo un llamado al amor propio y a la felicidad, siempre guiados de un ser superior.