‘Kiko’ celebra victoria de su hija Vanesa contra el cáncer

En julio, Vanesa, de 37 años anunció la noticia de que estaba luchando contra el cáncer, un golpe fuerte para ella y su familia cuando se enteraron sin querer al ir a un chequeo médico: "El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo.. vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla", se lee en el inicio de su relato.

Con una hija y unos padres que no la dejaron sola, Villagrán enfrentó el impacto que fue perder su cabello y usar pelucas, ese proceso también lo compartió en redes; Vanesa es mánager de su padre, se desempeña como modelo y empresaria que recientemente dio de qué hablar cuando abrió una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans, cuestión que no le causó mucha gracia a su padre, quien en su momento dijo que muy a su pesar esa era una decisión de su hija.

Con un pastel, abrazos y sonando la campana de la victoria, es como Vanesa Villagrán, hija del entrañable "Kiko" celebró el final de sus quimioterapias, y compartió fotografías en las que aparece apapachada por sus padres.

"Esta batalla la gano yo, después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar más cosas, amar a quienes se quedaron y decir adiós a quienes no lo hicieron. Me hice una mujer mas fuerte. Mi familia @carlos_kiko1 @gacholina mi hija y mi hermano".