Keyla, participante de La Descarga, descubrió que Breiner le fue infiel

Cuando se acabó el concurso el romance continuaba, pero recientemente la cantante Keyla reveló en el programa La Red que su relación había terminado por una infidelidad: “yo le terminé porque me di cuenta de una infidelidad. Yo ya venía como con mi sexto sentido prendido, había ciertas actitudes y cosas que no me cuadraban del todo. Un día se me desapareció, se me perdió”.

La ex participante de La Voz Kids 2015 no sabía nada del cantante y luego de cuatro horas aperció diciendo que estaba grabando: “no sabía dónde estaba, me había dicho que se iba para un show, yo me quedé en su apartamento y finalmente no me volvió a responder nunca, como a las cuatro horas me dijo que estaba supuestamente grabando, que por favor confiara en él, que él no estaba haciendo nada malo, sino que estaba aprovechando cualquier cosa que llegara a su vida para sacar adelante su carrera”.

La joven tolimense descubrió la traición de su expareja, debido a que le llegó un mensaje al celular, a ella le pareció extraño y se dispuso a leerlo: “él estaba bañándose, yo estaba acostada en la cama y le entró un mensaje al celular que decía ‘Cosita’. Para que a uno le digan así es porque tiene que haber una confianza impresionante. Me sentía muy nerviosa en ese momento y no sabía si era una buena decisión abrir el mensaje”.