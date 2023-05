“Gracias por la admiración y el respeto”: Karol G publica sus fotos en Elle

Karol G es una de las artistas colombianas más conocidas en el mundo. Sus grandes éxitos la han convertido en una cantante de talla mundial exhibiendo sus letras enfocadas, en su mayoría, a las mujeres y el empoderamiento femenino.

De hecho en abril, Karol G mostró su carácter al elevar un mensaje para las mujeres: aceptarse como son y quererse como son, resaltando la belleza natural y la autenticidad. Esto tras la polémica portada que le hizo la revista GQ.

La artista alzó su voz por los excesivos retoques que le hicieron en la publicación, tanto así que ella veía la foto y no sentía que era su rostro o su cuerpo. En su momento, la cantante urbana publicó un post con su rostro al natural y la imagen de la portada de la revista, en la que ella aparece de pie y se evidencian cambios en su aspecto físico. La publiación se titutó: “Karol G, el poder de la música en español”.

Lo que inicialmente fue un motivo de orgullo ser la portada de la nueva edición de GQ, para Karol G se convirtió en una “falta de respeto”. “Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, expresó la colombiana, quien, además, agradeció la oportunidad de ser entrevistada por este medio internacional que se enfoca en las tendencias de la moda y el entretenimiento.

Ahora, en los últimos días la cantante apareció en la portada de la Revista Elle de Estados Unidos. En el carrusel de imágenes que 'La Bichota' compartió en sus redes sociales se le puede ver con su cabello rosa y utilizando diversos vestidos que acentúan su cuerpo y utilizando poco maquillaje, algo que resaltaron sus fanáticos, pues “su belleza es natural”.

La intérprete de ‘Mientras me curo del cora’ se mostró conmovida por tener dicho espacio para seguir empoderando a sus seguidoras a que se amen tal cual son y de poder contar una vez más todos los obstáculos que ha tenido que superar y cómo logró hacer su más reciente álbum ‘Mañana Será Bonito’, el cuarto de su discografía, que aún sigue como el número uno de lo más escuchado en todo el mundo.

En un reciente post en su cuenta de Instagram señaló: "Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto".

Asimismo, en la entrevista habló de su más reciente álbum "Mañana será más bonito". Contó que su inspiración se produjo tras pasar por un proceso difícil de su vida.

“Nunca me hubiera imaginado que un momento tan oscuro de mi vida, me iba como persona a convertir en lo que soy ahora. La situación me empujó a que tenía que aprender, a que tenía que valorar lo que tenía, a que tenía que encontrar la felicidad en mi más que en otra persona. Creo que eso en realidad es el alma de todo el álbum y lo que ha hecho que sea tan exitoso”, dijo.

Asimismo, como acostumbra, envió un mensaje a las mujeres: "Le enseñamos a las mujeres qué rico ser seguro de uno mismo, empoderarse. Pero también qué bonito como llegar a este punto de utilizar una plataforma tan mundial como la que yo tengo para decirle a la gente que está bien no sentirse bien”.