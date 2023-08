Karol G hizo referencia a ‘Betty la fea’ en el video de ‘Mi ex tenía razón’

Aunque varios internautas coincidieron en que también podría ser una dedicatoria a Anuel AA, de quien se separó el año anterior.

Canciones como ‘El Barco’, ‘200 copas’ y ‘Sola es mejor’ solo confirmaban los rumores previos de cómo terminó la pareja.

Aunque la expareja no confirmó públicamente la razón de la ruptura amorosa, en medio de un concierto y con mucho sentimiento, Karol G interpretó ‘Mami’ junto a Becky G y se la dedicó a su expareja, Anuel AA, cuya letra habla de infidelidades.

“Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero (…) Que se come todo que se atraviesa, Diablo, tú ere’ un cuero”, dice la canción.

En este nuevo disco, la paisa es enfática en decir: “Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor...Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿pa’ qué le digo que no? si me lo hace mejor”.

Pese a que no se ha confirmado un romance entre Karol G y Feid, el pasado mes de junio se filtró una fotografía en la que se le ve a los artistas paisas caminando juntos y sonrientes previo al concierto que protagonizó Feid en el Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos.

Además, la canción también podría referirse al nuevo romance que llegó a su vida: “Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía, a ti sí te creo cuando me dices “mi amor”.