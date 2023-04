¿Pablo Escobar habría tenido cercanía con la mamá de Karol G?

Aunque no es usual ver a la artista envuelta en polémicas, en las últimas semanas se conoció que estuvo en desacuerdo con su imagen proyectada en la revista mexicana ‘GQ’, en la cual realizó una colaboración y aprovechó el espacio para enviarles un mensaje a las mujeres.

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural (…) Más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, manifestó la cantante.