La abogada de Kayne West, Camille Vasquez, lo abandona por antisemita

West, semanas previas, hizo comentarios despectivos contra la comunidad judía para luego disculparse públicamente. Sin embargo, este reincidió, sin el mínimo interés en retractarse o enmendar su agresión.

Vasquez, como su abogada, ya había advertido que si West no retiraba sus comentarios racistas públicos, no podía continuar trabajando con él, pero el cantante prefirió mantener su postura y esto significó que Brown Rudnick no quisiera representarlo.