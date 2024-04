Kaká le respondió a su exesposa Caroline Celico tras polémica de su divorcio

Estas declaraciones fueron motivo de críticas en las redes sociales, pues muchas fueron las dudas que surgieron cuando se separaron en el año 2015. Los internautas se esperaban cualquier motivo menos el que explicó Celico.

Sin embargo, el exjugador del Real Madrid, señaló en un podcast cómo sucedieron las cosas.

"En 2015 yo estaba casado, y mi esposa en ese momento decidió que ya no quería estar casada. Me dijo: “No estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio”. Yo estaba viviendo en Estados Unidos, y ella pidió volver a Brasil. Sus palabras fueron: “Quiero volver a Brasil, quiero vivir ahí y ya no quiero estar casada’”, manifestó en la entrevista el astro del fútbol de 41 años.

Además, sostuvo que de haber sido por él, esto nunca habría sucedido pues contradice sus creencias religiosas. "Leí un libro de 40 días llamado ‘Prova de Fogo’, que es genial y se lo recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Hice todo lo posible para que el divorcio no ocurriera, porque es ahí donde surge el conflicto del cristiano. El cristiano no se casa para divorciarse", señaló.

Asimismo, describió que se quedó un año soltero, tratando de asimilar la situación y llevándola como cristiano. “Hablé con los pastores, porque la Biblia te dice que no te divorcies y yo estaba ahí, divorciándome”.

“Pero entendí, que si eres cristiano y buscas al señor y quieres seguir, vale, si tu cónyuge no quiere, dices amén vete en paz. No debes forzar las cosas, no puedes obligar a nadie a quedarse contigo”, sentenció.