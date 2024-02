Julián Román una vez comió cebolla para una escena de besos: así lo recuerda

“Esa era como la tercera vez y eso no fue chévere, entonces me llevé una cebolla, la masqué, nos dimos el beso y la cara de la nena fue de sorpresa y me dijo: ‘¡Qué!'”, contó Julián.

El artista, según contó, le respondió a la actriz: “Yo siento lo mismo con lo del cigarrillo, entonces jugamos a eso”.

Julián insistió en que eso no lo debió hacer y que no lo repetiría, pero alertando en que cada actriz o actor debe tener respeto por el trabajo del otro.