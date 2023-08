Juanes y Carlos Vives alistan dúo para cantar un cover de ‘Las mujeres’

Luego de hacer historia cada uno con sus proyectos independientes ahora han anunciado un junte histórico.

El paisa y el samario celebraron este domingo que ambos cumplen un año más de vida. Carlos festejó que este lunes llegó a sus 62 años de edad, mientras que Juanes celebró que este miércoles ha llegado a 51 años.

Y es que por las fotos que han compartido se evidencia la camaradería que existe entre los artistas. Pero eso no fue solamente entre los cantantes, sino también la alegría del reencuentro se dio entre sus esposas, la modelo y actriz, Karen Cecilia Martínez y la exreina de belleza y empresaria, Claudia Elena Vásquez, quienes estuvieron acompañadas por sus hijos.

Para celebrar estas fechas como es debido luego de su celebración se ha conocido que estas leyendas de la música colombiana tienen lista una colaboración musical. Se trata de un cover de ‘Las Mujeres’, sencillo de Carlos que hizo parte de su álbum Los clásicos de la provincia Vol 2. Es por ello que en varias publicaciones del artista samario y los videos en que se ve a Karen y a Claudia Elena, han utilizado la etiqueta #LasMujeres.

Ante el uso de esta etiqueta en las redes sociales muchos de sus fans comentaban que era inevitable que algo se estaba cocinando entre ellos y que debía ser una nueva versión de ‘Las mujeres’, una canción con un ritmo alegre que invita al baile y una letra que es una especie de lamento.

“Ay las mujeres, las mujeres, las mujeres/ Homb'e que vaina las mujeres/ Ellas son las que tienen en tormento mi alma/ Arruinada y sin calma porque ya no me quieren/ Arruinada y sin calma porque ya no me quieren”, reza en la introducción del tema que fue publicado en 2009 y que contó con las notas del Rey Vallenato Egidio Cuadrado, eterno compañero de fórmula de Vives.