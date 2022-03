Actor Juan Pablo Medina habló sobre la difícil decisión de amputar su pierna

Destacó el apoyo de su familia, empezando por su padre, quien es médico, que hizo "todo lo posible" por salvar su extremidad, pero sobre todo su vida; su novia, la actriz Paulina Dávila, quien se encargó de templarlo y hacerlo entender que su salud era primero, así como gente externa que había pasado por la misma experiencia y con la que tuvo oportunidad de convivir.

"Algo de lo que me ha servido mucho es cómo me quiero ver, qué es lo que quiero hacer, tengo mucha ilusión de trabajar, pero quiero estar en el momento en el que mi cuerpo y mi cabeza me digan ya estoy listo para esto. Quiero dominar la prótesis y toma tiempo y mucho esfuerzo y trabajar para después de llegar a poder interpretar, estoy muy agradecido", finalizó el artista.