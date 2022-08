Joven renunció a herencia millonaria porque no quería ser “tan rica”

Según la revista Forbes, la abuela de Engelhorn ocupó el puesto 687 en el ranking de las personas más ricas del mundo: “No me correspondería a mí saber de qué hacer con el dinero de mi familia, el cual no he trabajado”, señaló en una de las entrevistas.

La austriaca es consciente de los privilegios que ha tenido durante su vida y que le ha permitido tener ciertas comodidades. De acuerdo con lo que expresó, para la joven todo tiene un límite y que “nadie debería engrandecerse por las altas cantidades de dinero con la desigualdad que existe actualmente”.