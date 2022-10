Joven que pidió que la mantuvieran consiguió empleo en Uruguay

Nani Unu, como es llamada esta creadora de contenido, se ve en el video vistiendo una sudadera gris y con el cabello rosado, aquí la mujer expresa su angustia y pide ayuda a todos sus seguidores mientras lloraba desconsoladamente.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, expresó la chica en su video compartido el pasado 03 de octubre en TikTok.

Luego de esto, la mujer recibió decenas de críticas por parte de internautas quienes no encontraban lógica a su petición.