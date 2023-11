Colombiana explica el trámite de la visa más “simple” para viajar a EE. UU.

Y agregó: “Simplemente, debes cubrir una vacante que no se haya podido llenar con un trabajador estadounidense”.

Para los “trabajadores especializados”, que son aquellas personas cuyo trabajo exige un mínimo de dos años de capacitación de o experiencia laboral, no de naturaleza temporal o eventual, requieren una certificación laboral y una oferta de trabajo permanente de jornada completa.

Lo mismo sucede para “los profesionales” -cuyo trabajo exige al menos un título de licenciado (bachillerato) de los EE. UU. o su equivalente en el extranjero- y para la subcategoría “trabajadores no especializados” (otros trabajadores) -personas que realizan un trabajo no especializado que exige menos de dos años de capacitación o experiencia, no de índole temporal o eventual.