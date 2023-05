Jorge González, de Los Prisioneros, calificó de “horrible” debut como solista

“La promoción fue horrible, me daba vergüenza, me costaba hasta salir a la calle. Encontraba que los singles que se eligieron, la manera en que se promocionaron fue nada que ver con lo que yo soy, he sido y siempre seré. No había para qué. Si hubiese sido un gallo que no tenía talento y al que nadie conocía, a lo mejor había que inventarle un cuento. Pero no era ese el caso, no había para qué hacer tanta faramalla. Nunca he tenido interés en ser Montaner, con el respeto que merece este artista. Él sabe hacerlo bien, yo no”, añadió en su momento.

Al preguntarle, la razón por la que aceptó dicho contrato que lo desdibujaba afirmó: “lo acepté porque me había comprometido a trabajar en equipo. Yo ya había perdido una banda y de alguna manera me culpaba de haberla perdido por cabrón. Ahora creo que, si tengo talento para producir discos, así como hice con los tres primeros de Los Prisioneros, tengo que apechugar. No tengo que pasear la inseguridad que me tira el medio, sino que tengo que escucharme a mí mismo”.

Por su parte, el artista chileno calificó su nuevo disco como “horroroso”.

“Todo el lanzamiento de mi disco fue una cosa bastante horrorosa de la que quisiera olvidarme. Tuve que tener mucha fuerza y coraje para poder volver a instalarme de la manera en que me gusta trabajar a mí, que es en otra onda”, dijo en entrevista para Televisión Nacional.