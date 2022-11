Johnny Depp volvería como Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’

De acuerdo con lo informado, la película podría llamarse ‘Piratas del Caribe: un día en el mar’ en el que, una vez más, el memorable personaje Jack Sparrow será interpretado por Depp.

“Johnny está listo para regresar como el capitán Jack Sparrow y está programado para comenzar a filmar a principios de febrero en un lugar secreto en el Reino Unido”, comentó The Sun.

En Junio de 2022, The New York Post aseguró que Disney habría ofrecido 301 millones de dólares a Johnny Depp para que volviera como Jack Sparrow; sin embargo, en declaraciones a NBC News, el representante del reconocido actor estadounidense dijo que todo "fue inventado" y que no se habían realizado negociaciones.