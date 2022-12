“Le tocó ese personaje”: John Álex Toro sobre su relación con Laura Londoño

“Pobrecita, qué pesar, me da mucho pesar porque sufrió mucho ¿Tú nunca has escuchado que los caballeros no tenemos memoria? Cuando leí una entrevista donde ella decía eso pensé que se la habían editado. Mis amigos me mandaron la entrevista y me dijeron, ´mira lo que está diciendo esta señora de ti´. Leí y quedé sorprendido y luego dije sí. Le tocó ese personaje”, contó el actor de 52 años, quien recordó su relación que finalizó cuando ella viajó a Estados Unidos a estudiar.

Además, agregó que sus anteriores relaciones también fueron difíciles, a diferencia de la que sostiene actualmente con su esposa Lali Giraldo.

“Tuve relaciones más intensas, más dolorosas, más difíciles de olvidar y cosas triangulares. Porque ahí es la cosa más difícil. Eso siempre es perverso y crea cosas que son bastante complicadas. Yo era de tirar el plato al piso, de que se rompiera, la lágrima. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, señaló.