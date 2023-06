Jimmy Vásquez reveló pelea con actriz que llamaba “ineptas” a vestuaristas

Recientemente concedió una entrevista al programa ‘Cómo amaneció Bogotá’, de ‘Tropicana’, y relató la crisis de salud mental que vivió durante pandemia por las afectaciones económicas que generó el confinamiento.

“Ella (su esposa) empieza a tratar de engranar y a sustentar la cosa, pero ya empiezo con problemas de sueño, insomnio, ansiedad. Yo ya no dormía, ya no comía (...) En mi desespero vendemos un par de cosas que teníamos. Yo realmente me dejé llevar por la depresión y la ansiedad”, reveló el actor.