Jim Velázquez le propuso matrimonio a Alina Lozano en transmisión en vivo

“¿Entonces, qué rumbo va a tener esta relación, tú qué crees?”, insistió la presentadora Sandra Mazuera, a lo que Lozano respondió: “Creo que no va a ser una relación corta, pero llegar a eso, no sé. Él quiere y siempre lo ha dicho, porque es muy romántico e idealista. No está aterrizado en la realidad. Pero llegar a esas alturas, no me imagino de blanco a estas alturas de mi vida”.

El creador de contenido no se quedó callado y reveló que en sus planes sí está contraer matrimonio con la actriz. “Yo sí me quiero casar, hemos tocado el tema y guardo la esperanza de que Alina, algún día, me pueda decir que sí”.