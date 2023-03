Padre de Jessica de la Peña estaría presentando quebrantos de salud

La presentadora publicó una fotografía en compañía de su papá quien describió como un héroe pues se encuentra luchando por su vida.

“Tú siempre me has sostenido, siempre! Incluso ahora que no sabes quién soy(...) Pero sabes algo? Ahora te sostengo yo. Aquí estoy siempre para auxiliarte, amarte, consentirte y correr cuando me necesites! Una guerra más que ganas, no dejas de impresionarme... Eres mi héroe de mil batallas”, se lee.

Mencionó el gran amor que siente por su padre y agradeció a los especialistas que lo atienden en la clínica donde se encuentra hospitalizado.

“TE AMO PAPI !!!! GRACIAS Clínica Iberoamérica @ciberoamericabaq por todo, por los servicios, por la calidez de sus médicos, enfermeras, auxiliares, vigilantes, todos!!! Gracias por ayudarnos siempre en los momentos difíciles!”, se lee en la publicación.