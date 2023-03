Jerson, el Dj y productor que saltó de las verbenas a las grandes ligas

Era tanta su afición, que decidió adquirir mayores conocimientos estudiando producción con énfasis en Dj en la Universidad Autónoma, formación académica que le sirvió para dominar el manejo de una mesa de mezclas y abrirse camino como tal en Colombia, donde tiempos atrás no eran tan conocido los disc jockey, a diferencia de Estados Unidos y Europa. “Fui aprendiendo más con el paso del tiempo”, anota.

Hoy lleva 15 años trajinando no solo como Dj sino como productor. Asegura que en su profesión es uno de los que “más movimiento tiene en las redes por la cantidad de seguidores en el Caribe colombiano: 200 mil en Instagram y 27.000 en Facebook”.

“Un Dj no solo es sonido. La parte visual del espectáculo que uno brinda es importante. Lo que pasa es yo evolucioné. No solo pongo música, sino que ofrezco un gran show. Para los conciertos cuento con un buen equipo tanto técnico como humano; por ejemplo, ingeniero de luces, otro de sonido y las personas que hacen tarima performance, porque la parte audiovisual es vital. Son 14 personas en total”.

Manifiesta que entre los costosos equipos de su propiedad, que son su principal herramienta de trabajo, está un transformer de esquina (donde una persona se mete adentro que le da vida) y bailarinas.

Con visible orgullo, dice: “Quiero que todos sepan que en la historia de Barranquilla los conciertos más grandes e importantes los abrí yo en el Carnaval 2023. Que el nombre de Jerson Dj figuró en la cartelera, en la que estuvieron estrellas de la talla de Juan Luis Guerra, el Gran Combo de Puerto Rico y Wisin & Yandel, entre otros”.

Lo anterior, sumado a muchos de sus trabajos con otros artistas como Silvestre Dangond, Nicky Jam y Ricky Martin cuando se han presentado en los escenarios.

“Reconozco que en Colombia, sobre todo en el Caribe, hay muchos Djs, pero yo soy el que ha abierto los grandes conciertos y eso suma a mi carrera. Soy el único que se ha mantenido vigente durante tantos años”.

.A la pregunta si no sentía que la competencia iba en aumento, contestó: “Yo estoy en otro nivel. Ya no toco en discotecas, ni en bares, como lo hice en mis comienzos. Lo que pasa es que en Barranquilla no es fácil ejercer esa profesión, si no avanzas. Los otros Djs, por ejemplo, no logran que en pleno espectáculo todo el público saque los celulares para seguir el ritmo de la música, no todo el mundo tiene ese poder de convocatoria para hacerlo”.

“El éxito radica en el talento y responsabilidad. Tal vez hay Djs en todas las esquinas, porque esa es la moda, pero gracias a Dios ya salí de la competencia. Soy el Dj oficial de una de las emisoras de cadenas más importantes de Barranquilla, una marca que represento en todos los conciertos y otros eventos que realiza, y también representó de uno de los hoteles de prestigio en la ciudad”.

Sobre su trabajo en la emisora explica que es quien mezcla la música todos los viernes en un programa que sale al aire de 3pm a 6 p.m.

Para Jerson “un Dj tiene que tener creatividad. No es tarea fácil tomar canciones originales, hacer un dúo con el artista y hacer un remix para que se escuche mejor que la original. Es decir, lograr una buena mezcla de sonoridades.