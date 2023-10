Novia de Jhonny Rivera respondió a críticas sobre su ropa

Uno de los comentarios que salió a relucir fue el siguiente: “Vuelve y juega la misma ropita”, escribió un internauta. Acto seguido, la artista no dudó en responder con el fin de defenderse. “¿Usted usa la ropa una vez y la bota? Si es así, dígame dónde para ir por ella, porque yo no puedo”, alegó la joven de 20 años.

“Me he reído con los comentarios, porque hace como dos meses y medio subí unas fotos del concierto que tuvimos en San José del Guaviare, donde me puse un 'set' que es como de malla negro con beige, que es de unos guantecitos, y me lo volví a colocar en el concierto que tuvimos en Manizales, y les volví a publicar foto, porque es otro momento, y muchos diciendo que ‘repitiendo ropa’", comentó Jenny López sobre el tema.