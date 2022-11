Jennifer López anuncia nuevo álbum musical inspirado en Ben Affleck

La cantante estadounidense Jennifer López, quien en días pasados había sorprendido a sus seguidores borrado todo su contenido en las redes sociales, realizó durante el aniversario número 20 de “This Is Me… Then”, un importante anuncio donde revelaba una nueva versión de ese disco.

Titulado “This Is Me… Now”, como parte de una continuación de la pasada producción, la artista indicó que en él narrará aquel “viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas”.

Parte de la producción está inspirada en el amor que siente hacia su actual esposo Ben Affleck, con quien ya había compartido una relación años atrás.