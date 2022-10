Jeffrey Dahmer: piden en redes no usar el disfraz del asesino en Halloween

Luego del estreno de la serie, familiares de algunas víctimas de Dahmer expresaron su rechazo por revivir en la pantalla el trauma de la muerte de sus seres queridos.

Eric Perry, primo de Errol Lindsay, una de las víctimas que fue brutalmente asesinada en julio de 1991, dijo en su cuenta de Twitter: “No le digo a nadie qué ver, yo sé que hay muchas producciones basadas en crímenes reales, pero si realmente quieren saber lo que piensan las víctimas, mi familia (los Isbell) estamos realmente afectados con esto. Esto es traumatizarnos una y otra vez y… ¿para qué? ¿Cuántos shows más al respecto tendremos que soportar?”.

I’m not telling anyone what to watch, I know true crime media is huge rn, but if you’re actually curious about the victims, my family (the Isbell’s) are pissed about this show. It’s retraumatizing over and over again, and for what? How many movies/shows/documentaries do we need? https://t.co/CRQjXWAvjx