“No sé si estaría viva si no existiera la tutela”: padre de Britney Spears

El señor Spears argumentó que se encuentra viviendo con la hermano menor de Britney en una zona rural de Luisiana, cerca donde creció, y que no mantiene ningún tipo de contacto con la cantante.

Hace algunos meses Britney, quien ha estado anunciando nuevos proyectos artísticos, reveló en una serie de videos en Instagram detalles de lo que vivió con su padre, asegurando que él la trataba “como a un perro”.

"Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!!... Ellos me trataron como a un perro... Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo, el miedo de estar asustada por lo que él haría… ¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!”, explicó en su momento Spears.