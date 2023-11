Jaime Bayly pidió disculpas a Amelia Vega por entrevista de hace 12 años

En su video, titulado 'Miss Planeta Tierra', el también escritor se refirió a una entrevista que le hizo a la exreina hace 12 años. Bayly reconoció que se comportó "como un patán" con Vega, haciéndole preguntas incómodas y provocando nervios en ella.

"No siempre las entrevistas en televisión son placenteras, no siempre fluyen amablemente, no siempre hay química entre el invitado y yo. A veces las cosas, inexplicablemente, se tuercen y salen mal, y la entrevista termina siendo un mal rato para el invitado y para el anfitrión. Eso nos pasó a Silvia (Núñez), mi esposa, y a mí haciéndole una entrevista a la ex Miss Universo Amelia Vega", comenzó diciendo en su video el presentador de 58 años.