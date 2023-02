Idol de Kpop realizó cover de canción de Shakira con Bizarrap

En el clip empieza con el sonido de entrada que tiene la "Sesión 53" y el cantante chino coreando "Chicas como tú". "Hice esto muy rápido en la gira porque esta canción es increíble y se me quedó grabada en la cabeza y la he escuchado 10000 veces ahora #Shakira, he sido fan tuyo desde siempre y esta es una de mis canciones favoritas tuyas", colocó en la descripción del video.

El artista recalcó que quisiera hacer una canción con Shakira y aprovechó la oportunidad para elogiar a Bizarrap por la canción.