J Balvin pospondrá su gira ‘Jose’ tour USA

El cantante de música urbana, J Balvin sorprendió a sus seguidores tras anunciar que pospondrá la gira “Jose” tour USA, por razones logísticas que impiden la producción adecuada para sus presentaciones.

De acuerdo con el artista paisa, el virus del covid-19 ha representado desafíos de producción imprevistos.

“Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación en la gira "Jose" tour USA. Sin embargo, el Covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira”, se lee en el post publicado por intérprete de ‘Qué más pues’.