J Balvin le responde a Anuel por “tiradera” en la que le dice “estúpido”

J Balvin no quiso continuar la polémica y se limitó a decir que este tipo de situaciones ya no le perturban su tranquilidad, pues ahora mismo se encuentra enfocado en su familia y en la educación de su hijo Río.

“¿Opinión de los de Anuel? A mí nadie me quita la paz que he trabajado todos estos años, de tanto aprendizaje, de estar enfocado en tener un hijo hermoso, en una mujer como Valentina que me apoya y que está conmigo en las buenas y en las malas. Nadie me va a quitar la paz porque es una decisión que uno toma”, expresó Balvin.