Iván Lalinde hizo reflexión sobre el uso de plástico desde un supermercado

"Hacer mercado sin plástico no es fácil, pero tampoco es imposible. Ponte el reto de hacer tus compras mirando qué puedes reciclar, reutilizar o evitar. No seas indiferente al mundo de basura que producimos en nuestros hogares. Me fui a un mercadito muy bueno en mi zona y miren lo que me encontré... ¿crees que va a haber algun cambio?", escribió Lalinde en la descripción de su video.

En los comentarios de la publicación, decenas de usuarios aplaudieron su iniciativa y otros lo invitaron a que haga sus compras en plazas de mercado, donde no se suelen ver tantos productos envueltos en plástico.