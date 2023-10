La razón por la que Iván Lalinde no muestra a su pareja

"La he hecho bien y nunca he sido falso, ni nunca he sido doble; siempre, todo el que me conoce, y cuando digo todo el que me conoce es el que ha hecho parte de mi empresa, que hace parte de mi equipo, el que me ha contratado, el que me ha llevado donde me ha llevado, siempre ha sabido quién es Iván Darío Lalinde; yo nunca lo he negado", añadió.

Po último, insistió en que no comparte detalles sobre su pareja actual, relación de hace más de 10 años, porque "a mí no me gusta, me parece tan rico que haya misterio. En el amor soy feliz, vagabundo, conquistador y callejero".