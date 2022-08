Isabella Sandomingo confesó que cayó “en la trampa de la vanidad”

“Yo, que siempre he sido la más comunicativa, que siempre trato de ser la más divertida, la que quiere ayudar a través del humor, y no lo tenía para mí. No tenía compasión para mí. No me gustaba como me veía. Odiaba como me sentía y de repente un día me dije ‘no puede ser que esto solo me esté pasando a mí’ ¿por qué la cobardía? Tengo un montón de gente que espera algo de mí, pero me sentí tan hipócrita porque trataba de ayudar, pero no me ayudaba a mí misma”, asegura, entre lágrimas.

La mujer, relata un meses decidió resguardarse para obtener fuerzas y trabajar en ella, para así hablar con toda sinceridad de la crisis por la que estaba pasando y ayudar a otras mujeres que están pasando por una situación similar.