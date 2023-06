“Pensé que había perdido interés en mí”: hija de Bruce Willis sobre su salud

Y es que, recientemente Tallulah le concedió una entrevista a la revista Vogue en la que reveló los duros momentos que ella ha tenido que enfrentar desde el diagnóstico de su padre.

"Supimos a principios de este año (2022) que ese síntoma era una característica de la demencia frontotemporal, un trastorno neurológico progresivo que erosiona su cognición y comportamiento día a día. Pero he sabido que algo andaba mal durante mucho tiempo. Comenzó con una especie de falta de respuesta vaga", dijo la hija de Willis.

Siguió su relato agregando que atando cabos considera que su patología no es un tema reciente sino que viene de mucho tiempo atrás. "Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. Había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”, señaló.