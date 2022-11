“Aprendí en mi soledad a ser como Sherlock Holmes”: Henry Cavill

En sus palabras no logró ocultar qué fue lo que más le gustó de haber tenido esta oportunidad. “Oh, ¿qué fue lo que más me gustó? Creo que hay algo divertido en el personaje de Sherlock. Realmente no le importa cómo se sienten o piensan los demás, únicamente Enola y entonces puede llegar a ser muy desdeñoso. Otra cosa que amé fue actuar en la Época Victoriana, donde la gente es de cierta manera y no particularmente agradable. Él, viviendo en esta era, puede ser muy rudo con estas personas y simplemente seguir adelante con lo suyo. Es divertido. Creo que hay una especie de parte malvada, esa parte traviesa de mi cerebro que lo disfruta, pero al mismo tiempo puede ser cálido con Enola y creo que es bueno tener ese equilibrio en el personaje para esto, porque es un personaje antiguo y respetado en la historia y es divertido jugar con eso”, mencionó la celebridad.