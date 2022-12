¿Quién es el padrino hollywoodense de la hija del príncipe Harry y Meghan?

“Pasó el tiempo y un día en Canadá le llamé, años después, era la primera vez que hablábamos. Yo estaba muy mal, no hacía más que llorar y llorar. En ocasiones es más fácil abrirte con alguien que no te conoce de nada y eso me sucedió con Tyler”, contó Meghan sobre el intérprete, quien además les dejó una de sus casas para cuando llegaran a Estados Unidos. Tyler, como lo explican los nobles, se convirtió en su más fiel protector, como los escuderos lo eran para los caballeros de la Edad Media. Por ello, no duraron en considerarlo al momento de buscar un padrino para su hija menor Lilibet Diana.

Perry es conocido por actuar en comedias afroamericanas como la saga de ¿Por qué me casé?, la franquicia de Madea y recientemente estuvo en la película de Netflix, A Jazzman’s Blues.