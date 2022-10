Halloween: El Final, la sangrienta despedida de una leyenda del terror

Por otra parte, la mayor sobreviviente del implacable cuchillo de Michael fue Jamie Lee Curtis. La actriz, que comenzó a personificar a Laurie con 19 años, inició una carrera promisoria huyendo del escabroso asesino. El papel ha curtido su carrera hasta el punto de volver a interpretarlo en seis películas más, rodadas a lo largo de cuatro décadas distintas.

“Cuando el director David Gordon Green me envió el guion de la nueva trilogía, que comenzó en 2018, no había hecho una película de Halloween en mucho tiempo. Si hubiera sido otra historia no creo que la hubiera hecho, pero sentí que tenía verdad”, explicó sobre su retorno para las nuevas entregas.

Tras su protagónico en esta franquicia, la intérprete ha conseguido papeles en grandes producciones como Mentiras verdaderas con Arnold Schwarzenegger, Un viernes de locos con Lindsay Lohan o más recientemente Entre navajas y secretos con Daniel Craig.

A sus 63 años ha sido nominada seis veces al Globo de Oro, premio que ha levantado en dos oportunidades.

Así como en la gran pantalla, en la vida real su destino fue opuesto al de Michael Myers. Si bien Curtis logró tener una trayectoria de éxito, los actores que le dieron vida al mítico villano nunca despegaron. De hecho, sus nombres no son conocidos y la sombra de haber hecho de un degenerado enmascarado, al que muy poco se le veía el rostro, los condenó al anonimato.

Nick Castle, uno de los que cubrió su rostro para cumplir el rol del serial killer, recibió un salvavidas por parte de Hollywood cuando lo llamaron a volver a la saga para la secuela de 2018. Esta fue la primera entrega de la última parte, la “tercera saga”.

Esta última, con los dos veteranos protagonistas originales, tuvo una tercera parte en 2021 y ahora, este jueves, recibe en las salas del país a su tercera película: Halloween Ends. De acuerdo con los realizadores, esta es la gran despedida de la historia.

¿Michael será acabado? ¿Laurie impondrá su legado sobre el asesino? Las dudas recibirán respuesta, el drama tendrá su gran final.

Este título será dirigido por David Gordon Green y producido por el legendario ejecutivo del terror en Hollywood, Jason Blum.

Jamie Lee Curtis vuelve en un reparto de lujo acompañada de Andi Matichak y Will Patton. Un susto final de 111 minutos estará disponible a partir de este jueves.