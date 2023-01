En vivo: Hollywood se viste de gala para los Globos de Oro 2023

El The Beverly Hilton de Los Ángeles se viste de gala para recibir a lo mejor de lo mejor de la industria del entretenimiento en la edición 80 de los Premios Globo de Oro.

También podría interesarte: Detalles sobre la nominación de Jenna Ortega al Globo de Oro por Merlina

Desde las 8:00 p.m., películas, series, actores, directores y productores son galardonados por sus trabajos en Hollywood o a nivel internacional publicados el año pasado.

Las plataformas de streaming jugarán un papel importantes, pues las principales cuentan con una cantidad importante de opcionados en varias categorías.

Netflix, por ejemplo, buscará la hazaña en Mejor Película Animada con Pinocho de Guillermo del Toro. Esto marcaría la historia del cineasta por convertirse en el primero con la misma estatuilla por una cinta en live-action y otra animada.

Por otra parte, The Banshees of Inisherin es la gran favorita de la noche con ocho nominaciones. Avatar: El camino del agua logrará concursar por Mejor Película y Mejor Director.

Leer: Premios Golden Globes dan su lista de nominados

8:15 p.m. - Ke Huy Quan, por Everything Everywhere All at Once, y Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda por Siempre, abren la velada al recibir el reconocimiento a Mejor Actor de Reparto en Película Drama y Mejor Actriz de Reparto en Película Drama, respectivamente

8:30 p.m. - Comenzando por las series, Tyler James William se lleva el galardón a Mejor Actor de Reparto en Serie de Televisión por Abbott Elementary.

8:40 p.m. - El Globo de Oro a Mejor Banda Sonora es para... ¡Babylon! La película protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Tobey Maguire contó con la música de Justin Hurwitz