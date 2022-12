Psy, el coreano que conmocionó al mundo con el ‘Gangnam Style’

“Psy colocó por sí solo al K-pop en un nivel diferente”, dijo Kim Young-dae, un crítico musical que ha escrito mucho sobre la industria. La canción fue un “punto de inflexión” para el ambiente musical coreano y preparó el camino para la oleada de interés y el éxito comercial que experimentaron las estrellas surcoreanas que vinieron después, señaló.

Luego de 10 años de haber lanzado el éxito, Psy reconoce no saber las variables que se alinearon para que tal efecto se produjera en el mundo; una aceptación tan grande hacia la música, el baile y el video de la canción que su legado se ha transmitido entre generaciones.

“Si llega otra buena canción y si eso vuelve a suceder, genial. Si no, que así sea”, dijo. “Por ahora, haré lo que me gusta en el lugar que me corresponde”, aseguró el artista.