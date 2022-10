Filtran el último capítulo de la serie ‘House of the Dragon’ de HBO

“Nos disgusta que esta acción ilegal haya empeorado la experiencia de nuestra audiencia más fiel, que podrá ver una versión impecable del episodio cuando se estrene el domingo en calidad 4K”, añadió.

Lo cierto es que tanto HBO como la franquicia ‘Game of Thrones’, a la que pertenece ‘House of the Dragon’, están más que acostumbrados a las filtraciones, pues en su temporada final, hace cuatro años, llegaron a publicarse hasta cuatro episodios antes de su estreno.