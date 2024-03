Felipe Saruma fue atendido de urgencia en Bogotá: ¿qué le pasó?

“Llegó un momento en que yo no podía respirar, tuvo que venir la ambulancia y ahí me dijeron que lo que me recomendaban era no seguir jugando porque tenía la presión super alta, la tenía en 150. Me dijeron: ‘Felipe, sí tú sigues jugando te puedes desmayar’ y no es tanto lo que me desmaye, sino que perdíamos por W”, relató Saruma.

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y Felipe Saruma pudo viajar a Barranquilla sin problemas, aunque el personal médico le recomendó que no forzara mucho su cuerpo por los próximos días.