El paranormal suceso que se presentó en el ‘Desafío The Box’

La alarma se disparó cuando Mai, tras tomar una ducha en la intimidad de la casa Gamma, experimentó un suceso que para ella, resultó inexplicable. "Yo me estaba duchando y el asiento se movió. Me quedé un momento mirando y claro que se mueve, pero no sola”, explicó a sus compañeros, visiblemente alterada.

El impacto de este hecho paranormal se agudizó debido a la ubicación de la casa, en medio de la nada, lejos de la civilización.

La tranquilidad que hasta ahora se asociaba con la remota y alejada zona de Tobia, Cundinamarca, parecía haberse transformado en inquietud y miedo para la participante.

Aunque sus compañeros de la casa Gamma se esforzaron en calmar a Mai y buscar una explicación lógica a lo sucedido, Mai continuó perturbada.