El cantante de salsa Reinerio Ruiz Santiago, mejor conocido como Rey Ruiz, es uno de los integrantes del jurado de ‘Yo me llamo’, reality transmitido por Caracol Televisión, que se ha robado el corazón de los seguidores.

Al cubano de 58 años le dicen ‘El Bombón de la Salsa’ y, tiene múltiples canciones que hace que su carrera sea un éxito. ‘Si Te Preguntan’, ‘No Me Acostumbro’, ‘Mi Media Mitad’, ‘Amiga’ y ‘Luna Negra’, son uno de tantos sencillos.

Todas las noches Ruiz junto a Amparo Grisales y César Escola, se encargan de calificar a los participantes imitadores de artistas. El próximo 9 de mayo en Bogotá, el cubano realizará su concierto ‘Siempre Contigo’.

Esta es la esposa de Rey Ruiz

Por eso, la mayoría de los seguidores se han encargado de averiguar sobre su vida personal. Y es que Rey lleva más de 30 años con su esposa la dominicana llamada Sonia Machado y que lo ha acompañado en gran parte de su vida.

Ella, en una entrevista con Tropicana contó cómo se habían conocido. “En ese momento yo era la secretaria del empresario, de la persona que lo llevó a la revista musical donde Rey formaba parte. El grupo se llevó a República Dominicana y ahí nos conocimos”.

Asimismo, el salsero también contó su parte. “Ella era la secretaria del señor que nos llevaba y de una forma u otra era ella la que tenía que invitarme a mí porque nos pagaban muy poquito. Nos pagaban entre lo que era el pago y la dieta, eran 10 dólares diarios. Ella era la que me invitaba, la que me traía y me llevaba porque ella tenía carro y yo… Ni hablar. A partir de ahí empezamos una relación que ya lleva más de 35 años”.