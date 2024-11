El creador de contenido Edwar Riaño, conocido como ‘El Topi’ habló sobre la más reciente polémica que protagonizó al recibir supuestamente una demanda de la productora de Lazy Town, por hacer una versión vallenata de la canción ‘Bing Bang’.

El guajiro había manifestado que había recibido una comunicación de la empresa Turner que tiene los derechos de la serie.

En el escrito describía que iban a demandar al influencer por hacer uso de la canción y así podía confundir al público con la original.

Ya le llegaron las primeras notificaciones de infracción de derechos de autor al influencer “El Topi” por subir a las plataformas la versión que hizo en Vallenato de la canción Bing Bang de la serie infantil Lazy Town. pic.twitter.com/CPWUpHfd9G — COLOMBIAVALLENATO (@ColombVallenato) November 20, 2024

“Ahí me llegó la demanda, pero vamos a esperar pa’ ver qué pasa. Ya me dio miedo hasta cantarla”, dijo ‘El Topi’ durante una entrevista en la emisora Mix 103.9.

Sin embargo, Edwar salió a explicar que se trataba de una mentira, pues la demanda era falsa. Dijo que el día martes 19 de noviembre le llegó un mensaje a su WhatsApp con la supuesta demanda.

Pero al consultar con su abogado se dio cuenta de varias inconsistencias. “Mi abogado me dijo: ‘No te preocupes que, en el peor de los casos, lo que toca hacer es bajar el video y remunerarles a esa gente lo que se ha generado’. Yo realmente no he generado con eso nada, pero la gente habla de que yo he hecho 100 millones de pesos”, manifestó.

En sus historias de Instagram el creador de contenido se pronunció y lamentó que con lo sucedido se prestara para que hablaran cosas que no son como lo “pintan”, como por ejemplo que lo hizo por marketing.

“Otra gente diciendo que yo hago esto por marketing para sacar una canción que tengo. Estoy pensando y estoy preocupado porque no sé si querían sacarme plata, querían que bajara la canción, no sé”, explicó.

Además, dijo que en la demanda había un error ortográfico porque en vez de poner Lazy Town, escribieron Lazy Twon, otra señal más que era falso.

Agregó, que el remitente aparece firmando a nombre de Pedro de Valdivia, militar y líder de la conquista en Chile, lo que es algo incongruente.