De a poco se siguen conociendo detalles de la forma en cómo se verá a Roberto Gómez Bolaños lejos de su personaje de ‘El Chavo del 8’, así como a quien parece ser su pareja sentimental por décadas.

La plataforma de streaming Max sorprendió al público al mostrar las primeras imágenes de su esperada producción “Chespirito: Sin querer queriendo”, basada en la autobiografía homónima de Roberto Gómez Bolaños. Este adelanto formó parte de un video que presentó los estrenos programados para 2025, generando gran expectativa entre los fanáticos del creador de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’.

En los breves fragmentos revelados, se puede apreciar a Pablo Cruz Guerrero, quien da vida a Gómez Bolaños, tocando la guitarra mientras conversa con una mujer, interpretada por Paulina Dávila. Aunque no se ha confirmado el personaje de Dávila, la escena sugiere un momento íntimo en la vida del icónico comediante. Además, las imágenes dejan entrever una referencia al emblemático episodio de Acapulco, uno de los más recordados de El Chavo del 8.

La serie, dirigida por Rodrigo Santos, Julián de Tavira y David Ruiz, promete mostrar no solo la faceta profesional de Gómez Bolaños, sino también aspectos más personales como su vida familiar, sus relaciones y los desafíos que enfrentó en su carrera. El elenco incluye a Andrea Noli como Angelines Fernández (La Bruja del 71), Miguel Islas como Ramón Valdés (Don Ramón) y Arturo Barba como Rubén Aguirre (El Profesor Jirafales).

En una entrevista reciente, Pablo Cruz compartió detalles sobre su preparación para el papel. “Durante tres meses, me alimenté exclusivamente de sándwiches de jamón, para conectar con la esencia del personaje”, confesó. Además, resaltó la colaboración con la familia de Gómez Bolaños, quienes le permitieron acceder a utilería original, incluyendo el icónico uniforme de El Chavo del 8.

El hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, también productor de la serie, señaló que el objetivo de esta producción es rendir homenaje al legado de su padre. “Era un hombre con un gran corazón, y queremos mostrar al mundo su faceta como padre, esposo, amigo y creador”, comentó en un comunicado emitido a principios de año.

La serie forma parte de la campaña “Mucho más mexa” de Max, que busca destacar producciones nacionales de alto impacto. Otros títulos anunciados incluyen Cóyotl: Bestia vs el Narco, Colisión y la segunda temporada de Vgly. Además, la plataforma ha revelado una lista de documentales y películas que también estarán disponibles el próximo año.

Sin embargo, la producción no está exenta de controversias. Florinda Meza, pareja sentimental de Gómez Bolaños por más de cuatro décadas, declaró que no fue consultada sobre la realización de la serie y expresó su deseo de que se respete la imagen del comediante. Hasta ahora, no ha tenido contacto con el equipo de producción ni con el protagonista.