La icónica actriz María Cecilia Botero es reconocida en la televisión colombiana por sus interpretaciones y por sus más de 50 años de experiencia en la vida artística.

Polémica por decreto que confiere a indígenas la misma autoridad de las Corporaciones Autónomas Regionales

¿Quién es Alejandro Ramelli Arteaga, el nuevo presidente de la JEP?

Reportan caída de plataforma de Nequi: “Ofrecemos disculpas”

Hace pocos días estuvo en el podcast ‘Más allá del silencio’ con el periodista Rafael Poveda, donde contó que en un momento de su vida tuvo un evento muy escalofriante y triste.

“Yo no creía que había gente tan mala, tan dañada, que realmente hiciera cosas horribles para hacerle daño a uno, pero me pasó y tuve que creer”, relató.

Narró que en 1992, luego de un año de la muerte de su esposo David Stivelberg, tomó las riendas de un teatro que tenían entre los dos, en el que hacían musicales. Ella empezó a montar la comedia musical de Peter Pan, pero de un momento a otro empezó a sentirse enferma.

Le diagnosticaron una enfermedad intestinal que nunca había sufrido, que vino de la nada. Estuvo a punto de morir, pues la actriz indicó que ella se vio cuando estaba entre la vida y la muerte.

Fue ingresada de urgencias y le hicieron varias cirugías de las que tomó un buen tiempo para recuperarse, y estar al 100%. Cuando le estaban haciendo la primera operación quedó un momento sin respirar, pero ella se estaba viendo desde el techo.

“Me veía desde arriba y escuchaba a toda la gente hablar. Yo ya estaba cansada porque venía de la muerte de mi esposo, y me dejó agotada. Pero cuando estaba a punto de irme, vi la cara de mi hijo, y dije, no yo no puedo irme porque hace un año perdió a su papá y ahora a la mamá, no”, manifestó.

María Cecilia descubrió que le hicieron brujería

María Cecilia reveló que a causa de la envidia, una actriz le hizo brujería y por eso estuvo al borde la muerte. “Pero de que las hay, las hay”, dijo al ser interrogada si creía que existían las brujas.

Relató que ella llevaba su vida normal, pero de repente todo le empezó a salir mal, en la vida y en el trabajo. “Siempre he sido una mujer alegre y he manejado mi vida laboral con una sonrisa”.

Pero, no le salía ningún personaje, no avanzaba en los castings, cuando estaba trabajando se caían las luces y cosas muy extrañas.

“Me empezaron a pasar cosas raras, se me dañó la escenografía, se cayó una barra de luces en el escenario con 86 reflectores; los mismos arquitectos del teatro, que eran unos suecos, nunca entendieron cómo se cayó y yo con niños en el escenario, eso fue terrible. Después de eso estreno Peter Pan y me empieza a ir muy bien, pero empiezo a enfermarme, me tocó suspender la temporada”, mencionó.

La artista pudo recuperarse de todas las cirugías que tuvo. “Me tuvieron que hacer una cirugía para reconstruirme el intestino y todo eso”. Y lo que llevó a todo esto era que dejara el teatro.

¿Cómo se enteró de la brujería?

La actriz acompañó a una prima en Pereira a que una mujer de Republica Dominicana le leyera las cartas y el aura. “Yo solo iba a acompañar a mi prima, pero cuando la señora me ve me dice: ‘necesito hablar con usted. Mire, usted está viva de milagro, a usted la querían matar”, le dijo la dominicana.

Le explicó que a ella le habían robado una manilla de oro y que “ese oro lo fundieron e hicieron una figurita de usted, con eso le están haciendo una brujería con santería cubana”.

A la cárcel señalado asesino del campeón mundial de ciclismo juvenil Marlon Pérez

En su conversación la mujer señaló que iba a ayudarla con todo ese problema. “Es una mujer, amiga suya, me dijo. Me la describió y yo inmediatamente supe quién era la persona que me estaba haciendo eso, era una persona que me tenía envidia, me tenía rabia y me quiso hacer daño”, enfatizó la actriz.

Botero tuvo que viajar hasta Cuba, para que un santero cubano le ayudara a salir de esa brujería. “Volví a Bogotá y me operó un doctor muy bueno; nunca más sufrí del estómago”.